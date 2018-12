Tvorac genetski modifikovanih beba ostaje u pritvoru

Kineski naučnik koji je šokirao svijet tvrdeći da je stvorio prve genetski modifikovane bebe, ostaje zatvoren u malom univerzitetskom pansionu u gradu Šendžen pod nadzorom desetak neidentifikovanih muškaraca.

He Jiankui je ove sedmice prvi put viđen na balkonu svog apartmana otkako se pojavio na konferenciji u Hong Kongu krajem novembra na kojoj je branio svoje postupke, prenosi The New York Times.

Proteklih nekoliko sedmica glasine su se vrtile oko toga da li je dr. He Jiankui bio u kućnom pritvoru.

Njegov univerzitet i kineska vlada, koja je stavila doktora pod istragu, nisu ništa govorili o njegovoj sudbini. No, njegovo pojavljivanje na balkonu navedenog hotela riješilo je sve dileme.

U novembru je dr. Hi zapanjio globalnu naučnu zajednicu kada je potvrdio da je stvorio prve bebe na svijetu od genetski uređenih embriona, koji su usađeni u ženu koja je kasnije rodila blizance.

Iako nije pružio dokaze o tome da su rođeni blizanci genetski uređeni, predstavio je podatke koji sugerišu da je to zaista i učinio.

Naučnici u Kini i svijetu osudili su tvrdnje ovog naučnika za kojeg smatraju da je otišao predaleko.

Mnogi kineski naučnici su rekli da ovaj projekat simbolizuje intenziviranje napora Hija i njegovog tima kada je riječ o naučnim postignućima, ali je mana zanemarivanje etičkih standarda, piše klix.ba.