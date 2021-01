Prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio 25 kilometara sjeverozapadno od grada Kirikkale, s populacijom od 211.000 stanovnika, i 43 kilometra istočno od Ankare.

M4.7 #earthquake (#deprem) strikes 43 km E of #Ankara (#Turkey) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/UYCpS6LAiF

— EMSC (@LastQuake) January 10, 2021