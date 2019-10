Turske kopnene jedinice ušle u Siriju: Vodi se bitka protiv kurdskih snaga

"Turska vojska ušla je u Tel Abijad i sukobila se sa pripadnicima Sirijskih demokratskih snaga", rekao je lokalni stanovnik ruskoj agenciji RIA Novosti.

Pored toga, kako navodi izvor, turska vojska je ponovo počela da sprovodi artiljerijske napade po teritoriji sjeverne Sirije, a trenutno je na meti grad Kobani, koji se nalazi na tursko-sirijskoj granici.

#Qamishli city in NE #Syriya during the Turkish air striks. pic.twitter.com/cCfQefFE7v

— Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019