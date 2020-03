Turska oborila dva sirijska aviona iznad Idliba

Državna novinska agencija SANA javila je da su piloti uspjeli da se katapultiraju i da su dobro.

SANA (regime official media) confirms Turkey downed two regime jets in Idlib and says pilots landed in regime-held territories.pic.twitter.com/JPHCKw2Urt

— Mazen Hassoun (@HassounMazen) March 1, 2020