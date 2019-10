Turska bombardovala Kurde u Siriji

"Turski avioni izveli su napad na štab kurdskih snaga u predgrađu grada El Malikija u provinciji Hasaka na severoistoku Sirije", javlja televizija.

U saopštenju se precizira da za sada nema podataka o žrtvama napada.

​Sirijska državna televizija Ihbarija takođe je saopštila o turskom napadu na kurdske snage u selu Tel Tavil u blizini El Malikije.

Turkey army started bombing near border of Northern Syria and Turkey https://t.co/4x5woKzx15 pic.twitter.com/fkmKDtRaDd via @HanaComani #Syria

— Liveuamap MiddleEast (@lummideast) October 7, 2019