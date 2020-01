Tuga: Više od 480 miliona životinja stradalo u požarima u Australiji

Brojke se temelje na izvještaju iz 2007. godine. Tada je na području Novog Južnog Velsa bilo 17,5 sisavaca, 20,7 ptica te 129,5 gmazova po jednom hektaru.

Te brojke su pomnožili s veličinom područja koje je požar zahvatio. Procijenili su da je na tri miliona hektara Novog Južnog Velsa, koliko je izgorjelo prije desetak dana, čak 480 miliona sisavaca, ptica i gmazova bilo zahvaćeno požarom.

Stručnjaci su zabrinuti da su neke biljne i životinjske vrste zbog ovog požara i izumrle. Kenguri su imali najveće šanse za preživljavanje jer su veliki i brzi, dok su koale najugroženije jer su male i spore.

A horse and kangaroo try to flee from nearby bushfires in NSW. Firefighters are working in Nowra to save homes as embers fall around them. 📷: Saeed Khan pic.twitter.com/XnQOqLySRG

