Portparol policije Čikaga Entoni Gulilmi izjavio je da su tokom tuče tri osobe izbodene nožem.

Prema njegovim riječima, 16 osoba je prebačeno u bolnicu. Većina povreda zadobijena je tokom ljudskog stampeda izazvanog panikom nakon vatrometom ispaljenog povodom proslave američkog Dana nezavisnosti.

DMM EMERGENCY ALERT: Dozens of emergency vehicles are responding to a reported stabbing and shooting at the Navy Pier in Chicago during #4thOfJuly celebrations. A stampede also broke out soon after. also reports of ‘dozens’ injured pic.twitter.com/3FRCuV2NSA

— DMM News (@corp_main) July 5, 2019