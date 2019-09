Trudnica preminula nekoliko minuta prije vjenčanja

Tridesetogodišnja Džesika Guedes bila je u 6. mjesecu trudnoće kada je doživjela moždani udar samo nekoliko minuta pred dolazak ispred crkve u Sao Paolu.

U prvom trenutku porodica je mislila da se onesvijestila zbog anksioznosti jer se prethodno žalila da je nervozna, da osjeća vrtoglavicu i da ima bolove u vratu.

Upravo zato je ceremonija kasnila jer niko nije bio svjestan da je mlada doživjela preklampsiju koja je ubrzo rezultirala smrću.

Čim su ljekari stigli, Džesikin mozak je proglašen mrtvim, a onda je krenula borba da se beba održi u životu.

Preeklampsija je stanje koje se javlja samo u trudnoći i to u uglavnom u drugoj polovini trudnoće. Predstavlja komplikaciju koju karakterišu visok pritisak, otoci i bjelančevine u mokraći. Može biti blaga i teška. Blag oblik preeklampsije se odražava u manjem skoku pritiska uz osrednje otoke. Teži oblik može ugroziti i bebu i majku jer dolazi do problema po rad jetre i bubrega žene, a u najtežem obliku, i do anemije.

Njen vjerenik, vatrogasac Flavio Gončalvez bio je iznenađen zašto se Džesika ne pojavljuje. Međutim, kada su kola stigla, rođaci su izletjeli i panično tražili pomoć jer se onesvijestila.

"Otvorio sam vrata i rekao joj da sam tu. Odgovorila mi je da je dobro, ali da ima jake bolove u vratu. U tom trenutku počeo sam da radim svoj posao, koji inače radim već sedam godina. Izvkao sam je iz limuzine, započeo prvu pomoć i tražio pomoć od kolega vatrogasaca koji su bili gosti", ispričao je za brazilske medije.

Kada je primljena u bolnicu, zbog ozbiljnosti situacije hirurzi su izveli carski rez u 29. nedjelji trudnoće, a mama je, nažalost preminula u toku operacije.

Sofija je tako rođena sa samo 930 grama, nakon čega je odmah prebačena na odeljene neonatalne nege gdje će biti naredna 2 meseca.

