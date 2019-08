Јedan čovjek je poginuo kad mu je bujica odnijela automobil u prefekturi Saga, gdje su neka područja bila pogođena s više od 100 mm padavina za sat vremena, saopštio je javni RTV NHK, prenosi Rojters.

Јoš jedan muškarac u prefekturi Fukuoka umro je nakon što ga je voda odnijela kada je izašao iz automobila, javljaju mediji.

Record rains in southern Japan cause floods, kill two https://t.co/6Egw2X3IFk pic.twitter.com/x92tUb3zue

— Reuters Top News (@Reuters) August 28, 2019