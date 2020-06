Troje ljudi ubijeno u Glazgovu, napadač likvidiran

Policija je blokirala centar grada, a prema prvim informacijama, napadač koji je likvidiran je bio naoružan nožem.

Navodno je ranjeno najmanje šestoro ljudi.

Serious police presence in West George Street, Glasgow just now. Armed police entering a building. Anyone know what’s going on? pic.twitter.com/aplqcywWrN

— Adele Mills (@MillsAdele) June 26, 2020