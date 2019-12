Suprug Thavin Sopajorn (73) je došao u hram kako bi joj prema običaju oprao lice vodom. Uočio je da njegova žena diše i da joj se pomjeraju kapci. Ženu su odnijeli u kuću kako bi je ugrijali i brzo su pozvali ljekare.

- U nedjelju smo je stavili u sanduk nakon što je prestala da diše, ali nam je bilo čudno da se tijelo nije ukočilo - kaže suprug. Da je žena živa potvrdila je i njena snaha koja je ljekarka. Opipala joj je puls, ali je bio vrlo slab.

