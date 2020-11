Tri američke TV kuće prekinule Trampovo obraćanje u 10. sekundi nakon što je rekao da je pobjednik

Tri velike američke TV kuće ABC, MSNBC i CBS prekinule su Tampovo obraćanje iz Bijele kuće čim je spomenuo da je on pobjednik izbora. To se dogodilo u desetoj sekundi njegovog govora.

"Ponovo smo u neobičnoj situaciji, ne samo da moramo prekinuti predsjednika SAD-a, već ga moramo korigovati", rekao je voditelj MSNBC-a Brian Williams.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020