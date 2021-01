Trenutak kada su Bušu saopštili za rušenje kula: "Amerika je napadnuta"

Serija terorističkih napada koji su zadesili SAD 11. septembra 2001 rezultirala je sa skoro 3.000 žrtava, a svijet su obišle slie rušenja kula bliznakinja, odnosno zgrada World Trade Centra.

Sumnja je odmah pala na Al Kaidu kao organizatora terorističkih napada, a ubrzo je donesen Patriotski akt koji je temelj za novu istoriju Amerike.

Tadašnji predsjednik SAD-a Džordž Buš bio je u posjeti školskom predavanju u Sarasoti, Florida. Tu je prisustvovao događaju u kojem su mu učenici čitali.

Međutim, u tom trenutku dogodio se teroristički napad. Veliki broj prisutnih tom događaju imao je tu informaciju, međutim, nije se znalo kako tu informaciju prenijeti predsjedniku, a ne dizati paniku.

Na kraju krajeva, predavanju je prisustvovao veliki broj djece. Međutim, svi su čekali taj trenutak, kada će neko otići do Buša i saopštiti mu vijest.

Predsjednik je u prostoriji proveo pet minuta. U jednom trenutku Endi Kard, pomoćnik predsjednika i zamjenik šefa kabineta prišao je Bušu i šapnuo mu šta se dogodilo. Kamere su se usijale u tom trenutku.

I oni koji nisu znali šta se dešava, posumnjali su u nešto jer je Kard prekršio protokol i prišao Bušu.

"Amerika je napadnuta", saopštio je Bušu, ali je predsjednik SAD-a sav izgubljen ostao da sjedi na mjestu i nastavio da sluša čitanje djece.

Tada je kako tvrde pojedini analitičari Kard dodao Bušu cjeduljici na kojoj je pisalo "Nemoj govoriti ništa", ali to nikada nije potvrđeno čak ni od samog Karda.

"Kada smo krenuli prema školi, čula su se prepričavanja o rušenju kula. Međutim, ubrzo smo stigli i predsjednik je ušao u učionicu. U tom trenutku prišao nam je jedan od naših ljudi i saopštio da je avion udario u jednu od kula bliznakinja. Pomislili smo da je to velika tragedija, da je pilot možda imao srčani udar. Tu smo se Buš i ja rastali, on je ušao u učionicu. Ubrzo nakon toga došao je isti čovjek i rekao moj "O moj Bože, drugi avion je udario u drugu kulu. Morao sam reći predsjedniku, ali bilo je teško. Ovo nije bila slučajnost, on je morao odmah znati. Prišao sam mu i rekao, drugi avion je udario drugu zgradu, Amerika je napadnuta", rekao je Kard.

"Nisam glasala za njega. Ali u tom trenutku, toga dana, bih. Tada mi je izgledao tako predsjednički", izjavila je učiteljica koja je držala predavanje.

Buš je ostao sjedeći kao da se ništa nije dogodilo, ali na njegovom licu se moglo vidjeti da je uznemiren. Sagledao je djecu, ali vidljivo je bilo da je odsutan i da razmišlja kako će nastupiti.

"Mogao produbiti nacionalnu paniku da sam ustao i otišao ili sam mogao ostati sjediti i sabrati svoje misli. Pokušati svariti šta su mi upravo rekli. Nisam znao ko je to učinio u tom trenutku, ali to je bio akt rata", rekao je svojevremeno Buš.

Kada se predavanje završilo, Buš je otišao za govornicu i obratio se naciji.