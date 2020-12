Trampov žestok napad na vlasnike društvenih mreža

Tramp traži da se eliminiše prijetnja nacionalnoj bezbjednosti na društvenim mrežama, obećavajući da će staviti veto na vojni budžet ukoliko odredba kojom su društveni mediji zaštićeni od odgovornosti ne bude ukinuta.

Predsjednik je na Tviteru objavio seriju objava u kojima ukazuje da paragraf 230. Zakona o komunikacijama koji štiti društvene medije od tužbi predstavlja „ozbiljnu prijetnju“ američkoj nacionalnoj bezbjednosti i integritetu izbora.

Naša zemlja nikada ne može biti sigurna ako dozvolimo da se stvari ne mijenjaju.

Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020