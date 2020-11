Trampov sin objavio sliku mape svijeta na kojoj je Kosovo dio Srbije

Sin američkog predsjednika Donalda Trampa, Donald Tramp Junior, objavio je danas sliku mape predviđanja izbornog rezultata, odnosno kako bi sve zemlje svijeta glasale na američkim izborima, na kojoj se vidi da je Kosovo dio Srbije.

U redu, konačno sam stigao da izradim kartu predviđanja izbornog rezultata – napisao je Tramp Junior u objavi na Tviter nalogu.

Sin američkog predsjednika objavio je sliku mape svijeta na kojoj se vidi da je Kosovo dio Srbije.

Prema Trampu mlađem skoro sve zemlje svijeta, izuzev Kine, Indije i Meksika elektorske glasove dale bi Donaldu Trampu, a Srbija je predstavljena na slici sa Kosovom u svom sastavu, prenosi Blic.

Sjedinjene Američke Države danas biraju predsjednika na izborima na kojima su kandidati za četvorogodišnji mandat u Bijeloj kući aktuelni predsjednik, republikanac Donald Tramp (74) i demokrata, bivši potpredsjednik Džozef Džo Bajden (77).

Okay, finally got around to making my electoral map prediction. #2020Election #VOTE pic.twitter.com/STmDSuQTMb

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 3, 2020

Izbori, čiji ishod s nestrpljenjem iščekuje cijela planeta, jer će trasirati put ne samo Amerike u naredne četiri godine, već i uticati na buduća svjetska dešavanja, već sada ulaze u istoriju, jer je rekordnih više od 95 miliona Amerikanaca iskoristilo pravo da glasa ranije, lično ili poštom, što je oko 40 odsto upisanih u birački spisak.

Ovoliki odziv na ranom glasanju, promjena je bez presedana, izazvana prije svega zabrinutošću zbog širenja korona virusa i zainteresovanošću građana za izbore.

Iako prema najnovijim anketama Bajden ubedljivo vodi, treba imati u vidu da 2016. gotovo nijedno istraživanje nije najavilo pobjedu Donalda Trampa, kao i činjenicu da je, zbog specifičnosti američkog izbornog sistema, tada on pobijedio većinom u Elektorskom koledžu, iako je Hilari Klinton osvojila na izborima tri miliona glasova više.