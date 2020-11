Sin republikanskog kandidata Donalda Trampa na svom Tviter nalogu objavio je video u jeku nemira oko brojanja glasova na predsjedničkim izborima u Americi.

Kako je napisano u Tvitu, video je snimljen u saveznoj državi Džordžija.

Na snimku se vidi kako čovjek koji broji glasove, usred brojanja jedan papirić gužva i baca.

Nothing to see here https://t.co/TsFnZBbHxu