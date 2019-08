Tramp želi istražiti smrt milijardera pedofila

Predsednik SAD Donald Tramp zatražio je punu istragu o okolnostima smrti milijardera Džefrija Epstajna u federalnom zatvoru na Menhetnu.

Epstaj je tu čekao suđenje za trgovinu ljudima i seksualno zlostavljanje.

"Kažemo da želimo istragu. Želim punu istragu i to ću apsolutno zahtjevati. To naš državni tužilac, naš sjajan državni tužilac radi. On sprovodi punu istragu", rekao je Tramp novinarima u Nju Džersiju, prenosi Rojters.

Državni tužilac Vilijam Bar prethodno je obećao da će sprovesti istragu o Epstajnu i poslije njegove smrti i naložio inspektorima ministarstva pravde da se time pozabave.

Američki mediji su prenijeli da je Epstajn u subotu izvršio samoubistvo u zatvoru i da je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u zatvoru na Menhetnu.

Epstajn je bio dobro povezan sa bogatim i moćnim ljudima, a prijateljima je smatrao predsjednike Donalda Trampa, Bila Klintona i britanskog princa Endrjua.

Nalazio u zatvoru nakon što je uhapšen 6. jula, a izjasnio se da nije kriv za optužbe.

U optužnici koja je teretila Epstajna navedeno je da je on namamio desetine maloletnica u svoje luksuzne kuće i plaćao im za seksualne usluge.

Sredinom jula sud je odlučio da će ostati u pritvoru do kraja suđenja.

Sudija je odbio Epstajnov zahtijev da bude u kućnom pritvoru u svojoj vili u Njujorku, čija se vrijednost procjenjuje na 77 miliona dolara.