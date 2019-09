Tramp zadao novi udar Iranu

Tramp nije obrazložio šta bi te nove sankcije podrazumijevale.

Njegova odluka, koju je objavio na Tviteru, uslijedila je nakon međusobnih prijetnji SAD i Irana nakon napada na saudijske naftne objekte, za koje su mnogi optužili Iran.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019