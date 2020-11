Tramp: Velika pobjeda u Nevadi

Tramp je objavio tvit advokata Adama Pola Laksalta i novinarke Megan Meserli, koji su saopštili kako je u najvećem okrugu Nevade, Klark kauntiju, odbačena čak šestina glasova zbog "neobjašnjivih neslaganja".

Kako je naveo Laksalt, radi se o oko 153.000 glasova.

Prethodno je objavio kako je u Pensilvaniji broj odbačenih glasačkih listića pristiglih poštom 30 puta manji nego na izborima 2016. godine.

Big victory moments ago in the State of Nevada. The all Democrat County Commissioner race, on same ballot as President, just thrown out because of large scale voter discrepancy. Clark County officials do not have confidence in their own election security. Major impact! https://t.co/TLHnFKNN6g

- Zbog toga nisu dozvolili našim posmatračima da budu prisutni tokom prebrojavanja glasova - naveo je Tramp.

On je dodao i da Džordžija ne dozvoljava provjeru vjerodostojnosti potpisa na kovertama kojima su poslati glasački listići, zbog čega je ponovno prebrojavanje, kako je napisao "besmisleno".

The rate of rejected Mail-In Ballots is 30 X’s lower in Pennsylvania this year than it was in 2016. This is why they kept our poll watchers and observers out of the “SACRED” vote counting rooms!https://t.co/QPlzfimbd4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020