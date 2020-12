Tramp u Džordžiji: Nikada se neću predati, ovo je posljednja linija odbrane

Tramp je ponovio tvrdnje o izbornim prevarama, navodeći da će demokrate pokušati to ponovo da urade 5. januara, kada će se u Džordžiji glasati za dva mjesta u Senatu.

On je pozvao pristalice da glasaju za republikanske senatore, dodajući da će, ukoliko to ne učine „pobijediti socijalisti i komunisti“.

- Nikada, ali nikada se nećemo predati - istakao je Tramp, dok su okupljeni uzvikivali: „Zaustavite krađu“.

President @realDonaldTrump : “You know we won Georgia, just so you understand.” pic.twitter.com/wTFWaZ6Ifd

Tramp, takođe, tvrdi da je osvojio više od 74 miliona glasova na predsjedničkim izborima što je, prema njegovim riječima, više nego dovoljno za pobjedu.

​- Pobijedili smo u Džordžiji, Ohaju, Floridi, na mnogim mjestima...Pobjeđujemo na ovim izborima - rekao je Tramp.

Tramp je izjavio i da će demokrate pokušati da ukradu i dva važna mjesta u Senatu za koje je istakao da predstavljaju „posljednju liniju odbrane za spas Amerike“.

Američki predsjednik je rekao da je guverner Džordžije, republikanac Brajan Kemp, mogao da zaustavi navodne prevare na novembarskim izborima, ali da se povukao.

Demokrate, naveo je Tramp, pokušavaju da zastraše one koji dovode u pitanje njihove navode.

Rallygoers in Georgia chant “STOP THE STEAL!" President Trump responds: “Your governor could stop it very easily if he knew what the hell he was doing!”pic.twitter.com/qhg2MHlSfo

— Breaking911 (@Breaking911) December 6, 2020