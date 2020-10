Tramp: Sukob u Nagorno-Karabahu se lako rješava

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je sukob jermenskih i azerbejdžanskih snaga u Nagorno-Karabahu moguće ''lako riješiti'' i dodao da će SAD ''nešto učiniti tim povodom''.

''Dakle sada imamo Jermeniju. Pogledajte Jermeniju, oni su nevjerovatan narod, bore se đavolski dobro, i znate šta, nešto ćemo učiniti tim povodom, zato što znate da je Jermenija imala težak put'', rekao je Tramp tokom predizbonog skupa u Nju Hempširu.

Kako prenosi agencija Armen pres, Tramp je rekao da je u subotu u Ohaju imao više predizbornih skupova i da se na jednom od njih susreo sa grupom Jermena.

''U Ohaju smo imali ogromnu grupu Jermena sa zastavom i sa cijelom tom pričom... Biće to OK. To može lako da se riješi. Idite i recite to vašem narodu. Jermenijo, lako je to riješiti ako znate šta treba da se uradi'', rekao je Tramp, koji je republikanski kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima u SAD.