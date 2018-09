Tramp: Stotine hiljada ljudi bi moglo da pogine ako Asad krene na Idlib

"Predsjednik Sirije Bašar el Asad ne treba brzopleto da napada provinciju Idlib. Rusi i Iranci bi napravili veliku humanitarnu grešku ako bi učestvovali u toj potencijalnoj ljudskoj tragediji. Stotine hiljada ljudi bi moglo da pogine. Ne dozvolite da se to desi!", napisao je Tramp na Twitteru.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018