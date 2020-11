Tramp: Šteta je već učinjena

- Naši advokati su tražili ‘pristup podacima’, ali kakva je korist od toga? Šteta je već učinjena integritetu našeg sistema i samim predsedničkim izborima. O tome treba razgovarati - napisao je Tramp.

Prema navodima AP, Bajden je osvojio 264 elektorskih glasova od 270 neophodnih za pobjedu na predsjedničkim izborima.

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020