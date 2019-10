Tramp: Spremam se da uvedem sankcije koje će brzo uništiti ekonomiju Turske

Ovi potezi Trampa dodatno kompliciraju odnose između Turske i SAD, dva saveznika i člana NATO-a.

Kao što je poznato Turska je pokrenla vojnu akciju na sjeveru Sirije prošle srijede, samo nekoliko dana nakon što je Trampova administracija najavila da će povući svoje trupe iz ovog dijela zemlje.

- Vrlo brzo ću povećati tarife na čelik iz Turske za 50 posto. Također, Sjedinjene Države će istog trenutka preknuti pregovore sa Turskom o trgovinskoj razmjeni vrijedne 100 milijardi dolara - kazao je Tramp.

Naveo je da je akcija Turske na sjeveru Sirije ugrozila civile, bezbjednosti i stabilnost u regionu.

