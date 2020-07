Tramp smijenio šefa predizbornog štaba

Tramp je naveo da će Perskejl biti prebačen na digitalnu i strategiju za obradu podataka, a njegovu funkciju preuzeće Bil Stepjen koji mu je bio zamjenik.

Analitičari navode da se o ovoj smjeni već spekulisalo jer je Perskejl interno okrivljen za neuspjeh mitinga u Tulsi u Oklahomi gdje je bilo manje publike od očekivanog broja.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2020