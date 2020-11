Tramp smijenio Marka Espera

- Drago mi je da mogu da vam saopštim da će Kristofer Miler, poštovani direktor Nacionalnog centra za antiterorizam, vršiti funkciju državnog sekretara odbrane. Odluka stupa odmah na snagu - objavio je Tramp na "Tviteru".

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020