Tramp se zahvalio sam sebi na Tviteru

"Sjajno je to što cijene goriva padaju (hvala predsjedniče T). Dodajte to, što je poput velikog smanjenja poreza, našim ostalim dobrim ekonomskim vijestima. Inflacija oborena", napisao je Tramp na Tvitteru.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. studenoga 2018.