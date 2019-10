Tramp se ponovo "provalio", ne zna kada je Amerika otkrivena

Govor Trampa i njena reakcija su snimljeni, piše portal "Unilad".

Obraćanje Trampa tokom susreta sa italijanskim predsjednikom Serđom Matarelom neugodno je iznenadilo prevoditeljku.

Iznenadile su je različite konstatacije Trampa. Jedna od njih je da su "Sjedinjene Američke Države i Italija povezane su zajedničkim kulturnim i političkim nasljeđem koje datira još od drevnog Rima", prenosi "Radiosarajevo.ba".

Za podsjetiti je da se Rimsko carstvo raspalo 1.300 godina prije nastanka Sjedinjenih Američkih Država.

Mnogi istoričari preko Twittera su ismijavali američkog predsjednika zbog nepoznavanja zemlje na čijem je čelu.

Zapažena je i reakcija prevoditeljke tokom Trampovih izjava. Šta misli o njima jasno je iz njenog izraza lica.

Šta se dešavalo u Bijeloj kući, pogledajte u snimku.

This woman’s reaction to Trump’s sand comment is all of us pic.twitter.com/XGpHKiHW2X

— ElElegante101 (@skolanach) October 16, 2019