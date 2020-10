U saopštenju ljekara Bijele kuće, koje ističe se da je predsjednik SAD počeo da prima lijek remdesivir i da mu nije neophodna podrška kiseonika.

Tram se oglasio na Tviteru iz bolnice, poručujući da je dobro.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020