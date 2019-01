Tramp saznao da ga FBI istražuje, pa ih izvrijeđao

Američki list "Njujork tajms" objavio je u petak, navodeći kao izvore bivše policijske zvaničnike i druge osobe upoznate s istragom, da je u danima nakon što je Tramp u maju 2017. otpustio Džejmsa Komija sa pozicije direktora FBI, ova federalna agencija postala toliko zabrinuta ponašanjem šefa Bijele kuće da je pokrenula istragu o Trampu.

Tramp je u roku od jednog sata napisao pet tvitova na ovu temu, koristeći kao i obično uvrijedljive epitete pisane velikim slovima.

"Vau, upravo sam saznao u ''Raspadajućem Njujork tajmsu'' da su bivši korumpirani lideri FBI, od kojih su skoro svi otpušteni ili natjerani da napuste agenciju zbog nekih veoma loših razloga, otvorili istragu protiv mene, bez ikakvog razloga & bez ikakvog dokaza, nakon što sam otpustio Lažljivog Džejmsa Komija, jednog potpunog ljigavca!", naveo je u Tramp u prvoj u nizu poruka na ovoj društvenij mreži.

U daljim tvitovima Tramp je napisao da je "zanimljiva stvar u vezi sa Džejmsom Komijem da su svi željeli da bude otpušten, i republikanci i demokrate", uz pominjanje "Kvarne Hilari (Klinton)" i toga da je njegova odluka da otpusti Komija bio "sjajan dan za Ameriku" pošto je ovaj bio "Pokvareni Policajac".

"Ja sam bio MNOGO oštriji prema Rusiji nego Obama, Buš ili Klinton. Možda oštriji od bilo kojeg drugog predsjednika. U isto vrijeme, & kao što sam često govorio, slagati se sa Rusijom je dobra stvar, a ne loša stvar. Sa punim pravom očekujem da ćemo jednog dana ponovo imati dobre odnose sa Rusijom!", poručio je Tramp u posljednjem tvitu iz ove serije.

...Funny thing about James Comey. Everybody wanted him fired, Republican and Democrat alike. After the rigged & botched Crooked Hillary investigation, where she was interviewed on July 4th Weekend, not recorded or sworn in, and where she said she didn’t know anything (a lie),....

