Tramp: Provjerio sam zid na granici sa Meksikom, sjajan je!

"Upravo sam proverio novi granični zid - sjajan je! Sada odlazim u Los Anđeles", napisao je Tramp na Tviteru.

On je objavio snimak diskusije o granici i bezbjednosti sa američkim graničarima, kojima se zahvalio što SAD "čuvaju svaki dan".

Pored video snimka diskusije, na zvaničnom Tviter nalogu pojavila se i kratka montaža njegove posjete granici, praćena dramatičnom muzikom.

Na snimku se vidi okupljena publika, oprema kojom raspolažu američki graničari i predsjednik SAD u raznim situacijama.

On je istakao da su SAD "pune", da je imigracioni sistem "pretovaren" i da se ilegalne imigracije moraju zaustaviti.

"Zaista postoji vanredna situacija. Ovo je kolosalan nalet i previše je za naš imigracioni sistem, to ne možemo da dopustimo da se dogodi. Ne možemo više da vas primamo. Ne možemo da vas primimo. Naša zemlja je puna", rekao je Tramp prilikom obilaska renoviranog dijela s meksičkom granicom, prenosi AP.

Tramp, kako navodi agencija, čini bezbjednost na granicama ključnom tezom svoje kampanje za novi mandat 2020. godine.

Just checked out the new Wall on the Border - GREAT! Leaving now for L.A.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 5, 2019