Tramp prijeti napadom na 52 iranske mete

"Neka ovo bude upozorenje da ćemo, ako Iran napadne Amerikance ili američku imovinu, mi napasti 52 iranske mete, od kojih su neke na visokom nivou i veoma značajna za Iran i iransku kulturu. Te mete biće pogođene brzo i veoma teško. SAD više ne želi prijetnje", napisao je Tramp na Tviteru.

Tramp je ocijenio da je Iran prilično drzak kada govori o napadima na američku imovinu kao odgovor na ubistvo Solejmanija.

....hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020