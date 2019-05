Tramp prijeti: Ako Iran želi da se tuče, biće to njihov kraj

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, zaprijetio je Iranu uništenjem ako napadne američke interese.

"Ako se Iran želi tući, biće to službeno kraj Irana. Više se nikad neće prijetiti Sjedinjenim Američkim Državama", objavio je Tramp na Tviteru.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. svibnja 2019.