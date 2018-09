Tramp pričao pred Generalnom skupštinom UN-a: Erdogan napusio salu VIDEO

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan napustio je salu Generalne skupštine u trenutku kada je izašao pred govornicu Donald Tramp.

Američki predsjednik je svoj govor počeo pričom da je on za manje od godinu dana postigao više od svojih prethodnika za isti period. To je izazvalo smijeh u sali.

#Trump: This administration accomplished more than 'almost any administration in the history of our country' https://t.co/vD3MxsR6bg pic.twitter.com/cxQWCuV4oH

— RT (@RT_com) September 25, 2018