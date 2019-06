Tramp predlaže novi nuklearni sporazum sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp predložio je novi nuklearni sporazum sa Iranom nakon što je Teheran oborio američki vojni dron.

"Nije važno koja je to vrsta sporazuma. On može da bude separatni ili cjelovit, odnosno bilateralni ili multilateralni. Bilo šta što donosi rezultat, a to je da oni ne mogu imati nuklearno oružje", rekao je Tramp za mrežu En-Bi-Si.

Američki predsjednik je ovo rekao odgovarajući na pitanje da li želi da se u novi sporazum sa Iranom uključe Rusija ili Kina.

Tramp je rekao da želi da razgovara sa Iranom bez preduslova, navodeći da je iranska ekonomija praktično propala i da je inflacija ogromna.

"Ja ne tražim rat, a ako ga bude to će značiti potpuno uništenje kakvo do sada niste vidjeli. Ja to ne želim, ali Iran ne može imati nuklearno oružje", rekao je Tramp.

On kaže da nije uputio poruku Teheranu u kome upozorava tu zemlju da će uslijediti američki napad, prenosi "Sputnjik".