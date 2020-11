Tramp pravi čistku: Smijenio još četvoricu visokih funkcionera Pentagona!

Tramp je u ponedjeljak prvo smijenio Marka Espera, ministra odbrane, a na njegovo mjesto došao je dosadašnji direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma Kristofer Miler.

CNN dodaje da su neki funkcioneri smijenjeni, a neki su sami dali ostavku, pa su, osim Espera, otišli njegov šef kabineta i visoki zvaničnici obavještajne službe.

Na njihovo mjesto su došli Trampovi ljudi, ukjučujući "kontroverzne ličnosti koje su zagovarale teorije zavjere i nazivale bivšeg predsjednika Baraka Obamu teroristom", dodaje CNN.

