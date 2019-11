Tramp pozvao Džonsona i Faradža da ujedine snage

Američki predsjednik Donald Tramp apelovao je danas na britanskog premijera Borisa Džonsona i lidera stranke "Bregzit" Najdžela Faradža da ujedine snage i omoguće proširene trgovinske odnose sa SAD nakon što Britanija napusti EU.

Tramp je rekao novinarima u Bijeloj kući da izlazak Britanije iz EU mora da bude struktuiran da olakša i pospješi trgovinske odnose Britanije i SAD.

"Mi smo daleko najveća ekonomija na svijetu i ako se stvari urade na određeni način nećemo moći da trgujemo sa Britanijom. To bi bilo veoma loše za Britaniju, jer možemo mnogo više da poslujemo sa Londonom u odnosu na EU", rekao je Tramp.

On je naveo da bi Britanija imala četiri do pet puta bolje trgovinske odnose sa SAD, ali da to sve zavisi od trgovinskog bilateralnog sporazuma Brisela i Londona nakon "Bregzita".

Odgovarajući na pitanje kog britanskog lidera podržava, Tramp je rekao da su mu i Džonson i Faradž dragi.

"Mislim da će Boris dobro obaviti posao. Oni su mi obojica prijatelji. Želio bih da se Najdžel i Boris usaglase i mislim da postoji mogućnost za tako nešto", rekao je američki predsjednik.

Tramp je prošle sedmice rekao da bi bilo veoma loše za Britaniju ako bi na izborima pobijedio lider laburista DŽeremi Korbin.

Faradž je rekao da će "u stopu pratiti" DŽonsona pod uslovom da premijer odbaci plan o "Bregzitu" koji je isposlovao sa EU prije dvije sedmice i umjesto toga opredijeli se za "čist razlaz" bez sporazuma.