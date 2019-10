Tramp pozdravio dogovor Turske i Rusije: “Postignut je veliki uspjeh”

Tramp je bio na meti žestokih kritika nakon što je povukao vojsku sa sjevera Sirije i tako ostavio slobodan put Turskoj da pokrene svoju vojnu akciju protiv Kurda.

Kao što je poznato, na sastanku koji je održan juče u Sočiju između Redžepa Tajipa Erdogana i Vladimira Putina postignut je dogovor prema kojem će ruska vojna policija i granična policija Sirije patrolirati na sjeveroistoku te zemlje.

"Veliki uspjeh je dogovor. Sigurna zona je stvorena. Prekid vatre se održao i borbene operacije su prekinute", napisao je Tramp na Tviteru.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

