Tramp potpuno pobjesnio nakon što je vidio sporni snimak: 'Trudo je dvoličan!'

Kanadskog premijera nazvao je dvoličnim, a potom otkazao konferenciju za medije i time skratio svoje prisustvo na samitu svjetskih lidera.

Tramp je pritom odgovarao na pitanja novinara o snimku na kojem se prvi čovjek Kanade šali govoreći o njegovoj eksplozivnoj 52-minutnoj pressici na kojoj je žestoko napao francuskog čelnika.

Sky News javlja, pozivajući se na izjavu svoga dopisnika, da Tramp vjerovatno neće održati planirano obraćanje novinarima danas polsijepodne i da će se što prije vratiti u Vašington.

Odgovarajući na upite u srijedu poslijepodne, Tramp je Trudoa nazvao dvoličnim sugerišući da su sinoćnje izjave rezultat frustracija u Kanadi što Sjedinjene Države traže od te zemlje veći doprinos NATO-u, prenosi Independent.

"Iskreno, mislim da je Trudo dobar momak. Ali činjenica je da on ne plaća 2% i mislim da nije sretan zbog toga. Morao bi plaćati 2%. To je Kanada, oni imaju novaca i siguran sam da nije sretan što sam ga prozvao zbog toga."

Istakao je u kratkom razgovoru s novinarima da će se nakon susreta s danskim čelnicima vjerovatno vratiti u Vašington. Našalio se s novinarima rekavši:

"Hoćemo li pričati o Grenlandu? Šta mislite? Ta vam je baš dobra," rekao je.

This happens at every NATO summit with Trump. Every G7. Every G20. The US President is mocked by US allies behind his back. pic.twitter.com/FWncEM7jVs

— ian bremmer (@ianbremmer) December 4, 2019