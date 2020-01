Tramp poručio iranskom ajatolahu: Trebao bi paziti šta pričaš

- Takozvani "vrhovni vođa" Irana, koji u posljednje vrijeme i nije toliko vrhovni, rekao je neke ružne stvari o SAD i Evropi. Njihova ekonomija se ruši, a ljudi trpe. Trebao bi biti vrlo oprezan sa svojim riječima! - napisao je Tramp na Tviteru.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020