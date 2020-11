Tramp ponovo o kineskoj kugi: "Sjetite se da su se otkrića dogodila tokom mog mandata"

Aktuelni predsjednik SAD Donald Tramp ponovo je danas objavio seriju tvitova u vezi sa predsjedničkim izborima, a ponovo tvrdi da je on taj koji je pobijedio.

Osim što je napisao da je on pobijedio, Tramp je pohvalio napore farmaceutske kompanije "Moderna" koja je objavila da je njihova vakcina 95 odsto efikasna.

- Za one velike "istoričare", molim vas zapamtite da su se ova velika otkrića, koja će okončati kinesku kugu, dogodila tokom mog predsjedničkog mandata - napisao je on.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Takođe, pomenuo je Evropu i evropske zemlje i naveo da ih "nažalost korona virus preplavljuje".

- Lažne vijesti ne vole da izvještavaju o ovome - napisao je on.

European Countries are sadly getting clobbered by the China Virus. The Fake News does not like reporting this!