Tramp pokazivao mapu novinarima, ali nije znao da se na njoj krije velika greška

Ipak, svima je zapala za oko mapa koju je pokazao, pošto se baš i ne podudara sa svim zvaničnim prognozama objavljivanim prethodnih dana.

Naime, na mapi koja pokazuje putanju uragana kao meta je ucrtana i Alabama, što, tvrde stručnjaci, nema baš mnogo veze sa pravom rutom.

Uragan Dorijan mijenjao je kurs kretanja nekoliko puta protekle nedjelje, a grad Montgomeri u Alabami mogao bi za nijansu da bude pogođen, jer će u petak duvati vjetar jačine 60 kilometara na sat.

Donald Trump has sparked uproar after displaying a map of Hurricane Dorian's path featuring an extra loop drawn in marker pen – in an apparent attempt to validate previous claims the state of Alabama could be affected pic.twitter.com/ZHfhjCc72n

"Uz Floridu, Južnu Karolinu, Sjevernu Karolinu, Džordžiju i Alabama će vjerovatno da bude pogođena mnogo jače nego što se predviđalo. Izgleda kao najveći uragan ikada. Već je kategorije 5. Budeti oprezni! Bog vas blagoslovio", napisao je Tramp na Tviteru.

Alabama was going to be hit or grazed, and then Hurricane Dorian took a different path (up along the East Coast). The Fake News knows this very well. That’s why they’re the Fake News!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2019