Tramp počinje utrku za predsjedničke izbore 2020. godine

Republikanski milijarder, koji u anketama ne stoji baš najbolje, zna da se mora nametnuti u "sunčanoj državi" ako želi osvojiti drugi mandat, kao i trojica njegovih prethodnika - Barak Obama (Barack), Đordž Buš (George W. Bush) i Bil Klinton (Bill Clinton).

Očekuje se dolazak 20.000 ljudi na Trampovo obraćanje, koje je zakazano za 20 sati.

"Lažne vijesti ne govore o tome, ali oduševljenje u Republikanskoj stranci je na vrhuncu" napisao je u objavi na Twitteru nekoliko sati prije nego što je ušao u avion "Air Force One", ocijenivši da samo rok koncert može pobuditi veće oduševljenje od izborne kampanje.

The Fake News doesn’t report it, but Republican enthusiasm is at an all time high. Look what is going on in Orlando, Florida, right now! People have never seen anything like it (unless you play a guitar). Going to be wild - See you later!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019