Predsjednik SAD Donald Tramp ponovo se oglasio na svom Tviter nalogu, komentarišući izbornu trku i glasove koji pristižu iz minuta u minut.

- Bajdenove glasove pronalaze svuda, u Pensilvaniji, Viskonsinu i Mičigenu. Ovo je šteta za našu zemlju - piše Tramp.

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!