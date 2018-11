Tramp otkazao sastanak sa Putinom

"Na osnovu činjenice da se brodovi i mornari nisu vratili u Ukrajinu iz Rusije, odlučio sam da bi bilo najbolje da se moj prethodno zakazani sastanak u Argentini sa predsjednikom Vladimirom Putinom otkaže. Radujem se sljedećem značajnom samitu čim se ova situacija razriješi!", napisao je Tramp na svom nalogu na Twitteru.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018