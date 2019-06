Tramp optužio "Njujork tajms" za davanje lažnih informacija FBI

On je na "Tviteru" napisao da takvi postupci tog američkog lista pokazuju mržnju bez presedana kojoj je godinama izložen.

Tramp je upitao da li su takvi postupci "NJujork tajmsa" u skladu sa zakonom, uz napomenu da su izmišljene priče o umiješanosti Rusije u proces predsjedničkih izbora u SAD 2016. godine djelo ljudi iz vlade i popustljivih medija.

Just revealed that the Failing and Desperate New York Times was feeding false stories about me, & those associated with me, to the FBI. This shows the kind of unprecedented hatred I have been putting up with for years with this Crooked newspaper. Is what they have done legal?...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019