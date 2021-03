Tramp održao govor na svadbi: "Da li vam nedostajem?"

Tramp se na prijemu zvanica pojavio u smokingu i činilo se kao da želi da nazdravi u mladino i mladoženjino ime.

Međutim, čim se uhvatio mikrofona, njegov govor je počeo da skreće u domen politike i nalikovao onim koje je držao na mitinzima dok je bio predsjednik. Bivši predsjednik zauzeo je centralno mjesto na svadbi i pričao dva i po minuta pokrivajući brojne teme, uključujući Bajdenove nedostatke, spoljnu politiku, odnos sa Kinom i Iranom i situaciju na granici sa Meksikom.

Slično kao i na mitinzima, pitao je okupljene: "Da li vam nedostajem?", a onda nazdravio novopečenim mladencima.

trump crashing a random wedding to air his personal grievances 🤌 miss this guy’s posts pic.twitter.com/Zb0biQZCx4

