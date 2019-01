Tramp: Nikada nisam radio za Rusiju

Predsjednik SAD Donald Tramp negirao je da je radio za Rusiju, nakon izvještaja o tome da je američki Federalni istražni biro (FBI) pokrenuo istragu kako bi ustanovio da li je američki predsjednik radio za Kremlj.

On je naglasio da je sramota što novinari uopšte postavljaju to pitanje, jer je to "jedna velika varka".

"Nikada nisam radio za Rusiju", rekao je Tramp novinarima prije polaska u Luizijanu.

Trampu je isto pitanje postavio voditelj "Foks njuza", a američki predsjednik je takvo pitanje okarakterisao kao "uvredljivo", javio je Bi-Bi-Si.

Mediji su ranije javili da je Tramp zaplijenio bilješke od svog prevodioca nakon sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Vašington post" je objavio da je Tramp svom prevodiocu naredio da ne govori o detaljima onoga što je američki predsjednik rekao.