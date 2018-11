Tramp ne želi slušati snimak ubistva Kašogija

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da ne želi da sluša audio snimak ubistva saudijskog novinara DŽamala Kašogija uprkos rastućim pritiscima da se Rijad kazni zbog ovog slučaja.

Kašogi je ubijen unutar saudijskog konzulata u Istanbulu 2. oktobra i Turska je proslijedila SAD snimak ubistva, ali je Tramp rekao da to neće da sluša jer je to "snimak patnje i užasa".

"Ne želim to da slušam, nema nikakvog razloga za to. Ja znam sve što je na tom snimku i ne moram da slušam. To je bilo veoma nasilno, zlokobno i strašno", rekao je Tramp za "Foks njuz".

Tramp je izjavio da želi da zadrži bliske veze sa Saudijskom Arabijom uprkos ubistvu Kašogija i ulozi princa prestolonasljednika Mohameda bin Salmana u svemu tome.

"On mi je rekao da nema nikakve veze sa tim", rekao je Tramp, dodajući da je "mnogo ljudi" reklo da princ nije umiješan.

U međuvremenu, američka Centralna obavještajna agencija /CIA/ saopštila je da je princ Mohamed bin Salman naredio ubistvo.