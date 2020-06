Tramp naredio povlačenje Nacionalne garde

– Upravo sam naredio da naša Nacionalna garda počne povlačenje iz Vašingtona, sada je sve pod kontrolom. Oni će otići kući, ali se mogu brzo vratiti ukoliko to bude bilo potrebno. Sinoć je na protestima bilo manje demonstranata nego što se očekivalo – napisao je Tramp na Tviteru.

Predsjednik SAD je takođe nastavio svoju taktiku usred predsjedničke kampanje, pokušavajući da se predstavi kao predsjednik “reda i zakona” dok za svog rivala demokratu Džoa Bajdena govori da će zbog njega policija i vojska da ostanu bez finansija, penosi Blic.

